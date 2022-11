Fragen zur Sicherheit tauchen auf

Am Montagabend haben die 105 gossauer Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in der Reformierte Kirche erwartungsgemäss das Budget 2023 mit grosser Mehrheit angenommen. Trotz des auf 117 gesenkten Gemeindesteuerfusses gab es einen kleinen Überschuss. Der Grund dafür war der höher erwartete Finanzausgleich und die hoch veranschlagte Grundstückgewinnsteuer bei stabilen Steuererträgen.