Zürcher Stadtparlament unterstützt Protest gegen Fussball-WM

Am kommenden Sonntag beginnt die 22. Fussballweltmeisterschaft der Fifa in Katar. Das umstrittene Turnier im Wüstenstaat beschäftigte am Mittwochabend auch das Zürcher Stadtparlament. Dieses stellte sich mit 65 zu 42 Stimmen hinter ein Postulat der Alternativen Liste (AL), das den Stadtrat auffordert zu prüfen, «wie die Stadt Zürich ihren Protest gegen die menschenrechtsunwürdige und klimafeindliche Durchführung (…) zum Ausdruck bringen kann».