Das sind die Argumente der SVP und SP

Die SP und die SVP luden am Mittwochabend gemeinsam zu einer kontradiktorischen Veranstaltung über das einzige Geschäft, über das der Zürcher Souverän am 27. November an der Urne zu befinden hat.

Um es vorwegzunehmen: Einen gemeinsamen Nenner fanden die beiden Podiumsteilnehmenden Daniel Wäfler (SVP, Gossau) und Harry Brandenberger (SP, Gossau) nicht, was angesichts der Parolen der beiden Parteien nicht überraschen konnte.