Für diesen Winter sieht es gut aus, sagt der Zürcher Baudirektor

Die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) hat sich gerade einen Faserpelz-Pullover angeschafft, damit sie am Mittwoch in der Regierungssitzung nicht mehr frieren muss. Denn der Kanton setzt in seinen Gebäuden auf Temperatur 20.



Walker Späh hat am Dienstag zusammen mit ihrem Kollegen von der Baudirektion, Martin Neukom (Grüne), darüber informiert, wie es in Sachen Energiekrise in Zürich steht. Neukom fasste zusammen: «Für diesen Winter sieht es gut aus.»