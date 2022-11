Ist das aus demokratischer Sicht fair?

Die Primarschulpflege Schwerzenbach lässt erneut über die Vergrösserung der Spielwiese beim Schulhaus per Gemeindeversammlung abstimmen. Die Stimmberechtigten haben sich jedoch bereits im Februar an der Urne dafür ausgesprochen – und das mit 60 Prozent Ja-Anteil. Warum also dieser neuerliche Anlauf?