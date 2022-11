So viel Geld bekommen Dübendorfer Gemeinderäte neu

Das eine Traktandum an der Dübendorfer Gemeinderatssitzung verlangte einiges an Sitzfleisch von den Ratsmitgliedern ab. Der Gemeinderatspräsidentin Cornelia Schwarz (SVP) blieb gegen Schluss des der wortreichen Debatte über das Geschäft gar die Stimme weg, was für Gelächter in der ansonsten sehr trägen Angelegenheit sorgte.