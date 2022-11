Kaffeemaschine und Kreativraum – die U-Haft wird freundlicher

Erhalten Inhaftierte Besuch ihrer Kinder, können sie diese in speziellen Besuchszimmern, ohne Trennscheibe, empfangen. Diese sind spielerisch und farbenfroh gestaltet, wie sich auf einem Rundgang durch das Gefängnis Pfäffikon zeigte. In den Zimmern können Inhaftierte auch via Videotelefonie mit den Angehörigen Kontakt halten. In einem Kreativraum stellen sie Bilder her, die in den Gängen des Gefängnisses aufgehängt werden.

Zigaretten und Kaffee

Neu sind auch die Arbeitsmöglichkeiten in der Untersuchungshaft. Dafür gibt es etwa ein Werkzimmer, in dem Gefangene auch wohnen. Dieses gilt als beliebt, weil hier, im Gegensatz zu den Zellen, geraucht werden darf. Bildung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Wiedereingliederung der Inhaftierten.