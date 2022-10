Regierungsrat soll sich erneut mit Ausliker Dauerthema beschäftigen

Sie wollen nicht aufgeben: Willi Schellenberg und Valerian Walser haben sich stellvertretend für rund 440 Ausliker Petenten erneut an den Regierungsrat gewendet. Bereits 2020 forderten sie, auf die Schliessung des Campingplatz Auslikons zu verzichten, den Parkplatz am Pfäffikersee zu belassen und nicht an den Dorfrand zu verlegen, sowie die Strasse zur Badi für den Verkehr offen zu halten.