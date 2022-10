Junge EVP Kanton Zürich fordert «Raum für Jugendliche»

Mit verbindlichen Einzelinitiativen oder informellen Gesprächsanfragen an Gemeindebehörden soll «Raum für Jugendliche» 2023 in Zürcher Parlamenten und an Gemeindeversammlungen zum Thema werden. Dies teilt die Junge EVP (Evangelische Volkspartei) des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung mit.

Jugendliche als Störung

Die Corona-Pandemie habe die Situation für Jugendliche verschärft. Ohnehin schätzt die Jungpartei in vielen Gemeinden die Kinder- und Jugendförderung als ungenügend ein. Öffentliche Räume für Freizeit und Entfaltung seien rar. Und wenn vorhanden, würden Jugendliche dort als störend empfunden.

Das oft gespannte Verhältnis zwischen Gemeindebehörden und Jugendlichen hat die christliche Jungpartei in Gesprächen mit okaj zürichۜ, der kantonalen Kinder- und Jugendförderung, analysiert.

Auf Anfrage nannte Isabelle Täubert, Präsidentin der Jungen EVP, das Pfäffiker «Lautsprecherverbot» als Beispiel für solche Konflikte.