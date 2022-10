Hans-Ueli Vogt soll für die Zürcher SVP in den Bundesrat

SVP-Findungskommissionspräsidentin Rita Fuhrer pries Vogt als «perfekten» Kandidaten an, auch wenn er auf der medialen Kandidatensuche unter dem Radar flog. Vogt habe sich als Sachpolitiker einen Namen gemacht, etwa bei der Revision des Aktienrechts. Vogt sei ein Zuhörer, nicht ein Vielredner, so Fuhrer weiter. «Effekthascherei ist nicht seine Sache.» An ihm werde man aber in Bern nicht vorbeikommen, sagte sie.

SVP erhielt bisher viele Absagen für die Nachfolge

Bisher hatte sich die Zürcher SVP schwergetan, eine Nachfolge für den überraschend abtretenden Ueli Maurer zu finden. Regierungsrätin Natalie Rickli sagte ab, auch eine Reihe von Zürcher Nationalräten wie Gregor Rutz oder Thomas Matter winkten ab. Dasselbe gilt für die Meilemerin Magdalena Martullo-Blocher, die für Graubünden im Nationalrat sitzt.

Offiziell interessiert am Posten im Bundesrat sind bislang der Berner Nationalrat Albert Rösti und der Berner Ständerat Werner Salzmann. Auch im Rennen sind zwei Innerschweizer Regierungsratsmitglieder. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will sowohl die Zentralschweiz wie auch die Grossregion Zürich vertreten, die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger als erstes Bundesratsmitglied des Halbkantons punkten.

(Pascal Unternährer)