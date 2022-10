Das letzte Überbleibsel verschwindet

Es ist das letzte, was vom ehemaligen Gaswerk in Wetzikon geblieben ist: Das alte Betriebsgebäude. Zwischen 1901 und 1965 hat man hier noch Gas aus Steinkohle hergestellt. Mittlerweile zählt es aber zu den Altlasten der Stadt.



Jetzt will man die nicht mehr benötigten Bauten entsorgen.