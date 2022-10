Uster 2050 – Mitsprachemöglichkeit bis Weihnachten

Wie wird Uster im Jahre 2050 aussehen? Zwischen dem 2019 vom Stadtrat festgesetzten Stadtentwicklungskonzept (STEK) und der Festsetzung des definitven Richtplans durch den Gemeinderat 2023, bietet sich nun bis zum Jahresende 2022 für die Ustermer die Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen.



Das ist wichtig: Im Richtplan werden die baulichen Entwicklungsziele der Stadt in Handlungsaufträgen konkretisiert, die für die Behörden verbindlich werden. Sie fliessen dann in den kommunalen Nutzungsplan ein, der wiederum für die Bau- und Zonenordnung (BZO) bestimmend wird.

Zentrum, Tempo 30 und Langsamverkehr

Die im STEK definierten strategischen Ziele konkretisieren sich. Das Zentrum soll aufgewertet werden. Das künftige Fuss- und Velowegnetz wird definiert. Standards werden gesetzt, wie die Wege des Langsamverkehrs attraktiv gestaltet werden. In den Wohnquartieren soll – wo noch nicht geschehen – Tempo 30 eingeführt werden. Die Realisierung der Fussgängerzone in der Webern- und Gerichtsstrasse ist vorgesehen.

Biodiversität und Stadtklima

Im Richtplan fanden auch Grundsätze des Naturschutzes und der Klimaentwicklung Eingang. Die Plätze im Zentrum sollen so gestaltet werden, dass die Sommerhitze vermindert wird. Die kühlenden Luftströme an den Stadträndern sollen auch künftig bis ins Zentrum wirken. Zur Stärkung der Biodiversität auf dem Stadtgebiet sind Vernetzungskorridore und Querungsstellen für Kleintiere und Amphibien vorgesehen.

Digital ab sofort, analog später

Anfang November können sich alle Interessierte im Rahmen der öffentlichen Auflage während 60 Tagen zum neuen Richtplan äussern. Die Unterlagen werden dann im Stadthaus West am Schalter im vierten Stock aufgelegt. Der Entwurf kann aber ab sofort online eingesehen werden. So will der Stadtrat den interessierten Kreisen genügend Vorlauf für die Prüfung der Unterlagen geben. (gig)