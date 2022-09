Wetziker Kehricht wird künftig nur noch in Containern gesammelt

Der Stadtrat hat das Abfallkonzept der Stadt Wetzikon genehmigt. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Das neue Abfallkonzept nimmt die neusten Entwicklungen in der Abfallbewirtschaftung auf. In Zukunft werden Ressourcenpolitik und Kreislaufwirtschaft eine noch stärkere Rolle spielen.

Nur noch im Container

Heute wird der Kehricht an den markierten Sammelpunkten bereitgestellt. Künftig gilt in Wetzikon eine allgemeine Containerpflicht. «Die Sammelpunkte sind teilweise überfüllt mit Abfallsäcken. Es kommt zu Verunreinigungen durch von Tieren aufgerissenen Säcken», wird Heinrich Vettiger (SVP), Stadtrat Tiefbau, Umwelt und Energie, in der Mitteilung zitiert.

Zudem ermöglicht die Containerpflicht eine grössere Flexibilität für die Wetzikerinnen und Wetziker: «Künftig kann man den Abfallsack jederzeit in den Container werfen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Kehrichttour werden ergonomisch entlastet.» Neu- und wesentliche Umbauten ab 30 Wohneinheiten müssen ausserdem in Zukunft über Unterflurcontainer verfügen.

Neue Hauptsammelstelle

Im Abfallkonzept gibt es auch Änderungen bei den Sammelstellen. Die beiden Stellen Flos und Kempten kommen laut der Mitteilung kapazitätsmässig an ihre Grenzen. Die Entsorgungen haben seit dem 2011 genehmigten Konzept nochmals deutlich zugenommen.

Nun ist eine neue Hauptsammelstelle geplant. Wo diese stehen wird, wird in einem nächsten Schritt analysiert. Die heutigen Sammelstellen Flos und Kempten werden laut dem Stadtratsbeschluss nach der Inbetriebnahme der neuen Hauptsammelstelle in unbetreute Quartiersammelstellen umgewandelt. (bes)