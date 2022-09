Ueli Maurer: Meister der gezielten Provokation

Als Mitte März 2020 die erste Corona-Welle über die Schweiz hereinbrach, zimmerte Maurer innert Tagen in enger Zusammenarbeit mit den Banken ein Milliarden-Kreditpaket. KMU kamen so einfach an Notkredite, um ihre laufenden Kosten zu decken, ohne sich zu verschulden.

«Wir sind weltweit das einzige Land, das nicht nur Kredite gesprochen hat, sondern diese auch an die Front gebracht hat», sagte Maurer einen Monat später. Die Schweiz wurde weltweit für ihr Modell gelobt. Missbräuche gab es einige wenige. Maurers Nähe zum Bankensektor war Teil des Erfolgspuzzles.

Mit fortlaufender Dauer der Corona-Krise trat Maurer in den Hintergrund und überliess Gesundheitsminister Alain Berset die Bühne. In den Medien äusserte er sich aber zunehmend kritisch zum Vorgehen seiner Kollegen. Vor dem Hintergrund rasant steigender Corona-Fallzahlen warnte er vor einer Hysterie – und spielte damit seiner Partei in die Karten, welche die behördlichen Massnahmen teils harsch kritisierte.