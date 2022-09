So soll die Migros Rüti künftig aussehen

Gross war der Andrang im Gewölbekeller des Amthauses. Auch Gemeindepräsidentin Yvonne Bürgin war da. «Rüti dankt allen sechs Teams», sagte Gemeinderat Peter Weidinger zur Eröffnung der Vernissage, «die Ausgestaltung des Migrosneubaus an der Bandwiesstrasse ist für das ganze Zentrum matchentscheidend.»

Als Vorgaben aus der Politik nannte er die Bildung einer verkehrsberuhigten Begegnungszone, durch die der Bus dennoch fährt. Weiter braucht es die gute städtebauliche Einbettung und die vom Ortsbildschutz des Bundes geforderte Sichtverbindung zwischen Kirchturm und Gemeindeverwaltung.

«Rüti ist ein extrem wichiger Standort für die Migros Ostschweiz.» Samuel Bauert, Leiter Supermärkte Migros Ostschweiz.

Samuel Bauert, Leiter Supermärkte Migros Ostschweiz, machte klar: «Rüti ist ein extrem wichtiger Standort für die Migros Ostschweiz.» Und er legte gleich den Finger auf den wunden Punkt: «Nein, ‹ein paar Tage ohne Anlieferung›, wie mir ein Verkehrsplaner einmal treuherzig vorschlug, geht gar nicht.»

Und auch die Kunden werden beim grossen Einzugsgebiet des Migros Rüti weiterhin mit dem Auto anfahren wollen. So sind Parkplätze unabdingbar, eine grosse Verkaufsfläche ist vorgegeben und auch Wohnungen sollen entstehen.

Pariser Vorschlag zu mondän

Dem Architekten Reto Pfänninger gelang es gut, die Auswahlkriterien der Jury plausibel zu machen. Die Migros war darin nebst Samuel Bauert durch Daniel Näf, Projektleiter Entwicklung, Gaby Brönnimann, Portfoliomanagement, vertreten.

Die Gemeinde Rüti vertraten Peter Weidling, Gemeinderat, und Sven Hegi. Bei der Präsentation nicht vor Ort waren Architektin Ursula Stücheli und Landschaftsarchitektin Beatrice Friedli.

Ein sehr gewagtes Projekt aus Paris, das eine urbane Mall an die Bandwiesstrasse hätte bringen wollen fiel durch. Projekte, die sich - aus Kostengründen - scheuten, in die Tiefe zu bauen, hatten schliesslich das Problem, zu viel Volumen an der Oberfläche zu haben.

Und wer über der möglichst eingeschossigen Migros-Verkaufsfläche ein allzu markantes Gebäude zwischen Kirche und Gemeindehaus aufstellen wollte, fiel auch in Ungnade.

«Eine in Rüti wohl noch etwas unbekannte, neue Art des Wohnens kündigt sich hier an.» Beat Pfenninger, Architekt

Unten Beton - Holz oben

Das siegreiche Projekt überzeugte die Jury durch die gute Verbindung von Einkaufen und Wohnen. Das Erdgeschoss ist auf seiner ganzen Länge zur Bandwiesstrasse hin geöffnet. Das überkragende Obergeschoss bietet Schatten.

Hier reihen sich Restaurant, Take-Away und eine Bäckerei an einen grosszügig-einladenden Eingangsbereiches des Food-Bereichs der Migros. Von diesem taucht der Kunde über eine Rolltreppe in die Mall des Untergeschosses ein. Hier findet er das Sport- und Elektrofachgeschäft des Grossverteilers. Letztere sind auch vom oberen Untergeschoss des Parkhauses erreichbar.

Für den Wohnbereich sehen die Planer von Raumbureau GmbH & Park Architekten 2,5 bis 4,5-Zimmerwohnungen, die sich viergeschossig um einen begrünten Innenhof als Blockrandbebauung gruppieren. Die Wohungen sollen in Holz ausgeführt und über einen Laubengang aus Stahlträgern erschlossen werden.

«Wir bringen 95 Prozent des Verkehrs aus der Bandwiesstrasse.» Peter Weidinger (Mitte), Gemeinderat.

Im zweiten Projektdurchgang verbesserten sie die Durchgänge zu den Nachbargrundstücken. So entsteht eine halböffentliche Grünzone auf dem Dach des Einkaufszentrums. Mit ein bis zwei Meter Erde, soll auch die Bepflanzung mit Bäumen möglich sein.

«Eine in Rüti wohl noch etwas unbekannte, neue Art des Wohnens kündigt sich hier an», beschrieb Beat Pfenninger seinen Eindruck vom Siegerprojekt, «den fehlenden Keller haben die Architekten hier mit dem Reduit zu einer Art Garage zusammengelegt. Diese öffnen sich zum drei Meter breiten Laubengang hin.»

Da alle Wohnungstüren über diesen Laubengang erschlossen sind, ergibt sich auch im vierten Stockwerk das Wohngefühl eines Reiheneinfamilienhauses.

Verkehrsfluss und Zeithorizont

Peter Weidinger fand sich beim Apero sogleich von Rütnern bestürmt: «Der Verkehr?». Dieser wird von der Kantonsstrasse her kommend gleich nach dem Märtegge in die Tiefgarage geführt. So soll die Bandwiesstrasse vom Märtegge bis zur Breitenhofstrasse weitgehend vom Verkehr befreit werden.

Auch die Sorgen um den Verkehr in der Alpenstrasse konnte der Gemeindepräsident zerstreuen. Wo die Alpenstrasse von der Breitenhofstrasse abzweigt, wird der Autoverkehr der Bewohner von Bandwies Süd und der neuen Migros-Siedlung (Bandwies Nord) in eine gemeinsame Tiefgarage geführt.

Damit wird klar, dass die Überbauung Bandwies Süd und Nord nur zeitgleich zu realisieren sein werden. Wann wird das sein? Der Gemeinderat hofft, die beiden Gestaltungspläne im Jahr 2024 vor die Gemeindeversammlung zu bringen. So könnten dann frühestens 2026 die Bauprofile für die ordentliche Baubewilligung der beiden Projekte stehen .

Eine weitere Bedingung für die Terminplanung setzt der Grossverteiler. «Wir müssen die Migros Wetzikon fertig haben, bevor wir in Rüti mit dem Bau beginnen.» erklärt Samuel Bauert seitens der Bauherrschaft.

Bis dahin wird viel Wasser die Jona hinunterfliessen. Das Projekt ist komplex und der Zeitplan klar getaktet. Wer sich für diesen Prozess vorbereiten will, kann Pläne und Modelle der sechs Teilnehmer am Architekturwettbewerb im Gewölbekeller des Amthauses noch bis am 10. Oktober studieren.