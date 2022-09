Wald und Fischenthal treten ZSO Bachtel bei

Die Zivilschutzorganisation (ZSO) WalFisch der Gemeinden Wald und Fischenthal wird in die ZSO Bachtel überführt. Die Stimmberechtigten haben den Beitritt zur ZSO und die Zweckverbandsstatuten in beiden Gemeinden deutlich angenommen.

In Fischenthal stimmten 728 Personen für den Beitritt, 90 dagegen. Der Ja-Stimmenanteil in der Gemeinde betrug 89 Prozent. Auch in Wald wurde die Vorlage mit 2642 Ja- und 292 Nein-Stimmen angenommen. Insgesamt stimmten so 90 Prozent für die Vorlage.

Die Stimmbeteiligung in Fischenthal betrug in Fischenthal 48,15 und in Wald 47,99 Prozent. Zudem haben die fünf bisherigen Gemeinden des ZSO Bachtel die Teilrevision der Statuten allesamt gutgeheissen. (mae)