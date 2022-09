Das ehemalige Kreisspital wird an Rüti verkauft

In den letzten Wochen hatten sich an der Front Risse gezeigt, doch letztlich haben es die Gemeindevorstände von Bubikon, Dürnten, Hinwil, Hombrechtikon und Rüti geschafft, die gemeinsame Vorlage über die Ziellinie zu tragen: Am Sonntag haben die Stimmbevölkerungen der fünf Trägergemeinden der Auflösung des Zweckverbands «Ehemaliges Kreisspital Rüti» und dem damit einhergehenden Verkauf des Areals und der Immobilien an die Gemeinde Rüti zugestimmt.