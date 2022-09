Fast zehnstündiger Nutzungsplan-«Marathon» in Maur

Der Maurmer Gemeinderat rechnete mit einem Grossaufmarsch und einem grossen Zeitbedarf für die Totalrevision der Richt- und Nutzungsplanung, ein Geschäft, das bereits im Vorfeld für viele und lange Diskussionen gesorgt hatte. Und so setzte er vorsorglich zwei Gemeindeversammlungs-Abende in der Mehrzweckhalle Looren an.