Warum der sicher geglaubte Millionendeal wackelt

Am 25. September wird in Rüti, Dürnten, Bubikon, Hinwil und Hombrechtikon über den Verkauf des ehemaligen Kreisspitals an die Gemeinde Rüti abgestimmt. Während sich die Gemeinderäte einig sind, mehren sich in Bubikon die Stimmen des Widerstands. Sie sind überzeugt: Dieser Deal bevorteilt Rüti.