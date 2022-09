Ustermer Politik will autofreie Tage

An der Parlamentssitzung vom Montagabend in Uster sorgte das Postulat «Mehr Tempo 30-Zonen in Wohnquartieren» für eine lebhafte Debatte. Letztlich obsiegten die Befürworter des Vorstosses vonseiten der Grünliberale/EVP-Fraktion. Ebenfalls angenommen wurde das zweite Verkehrsanliegen des Abends, welches ein autofreies Stadtzentrum während einer gewissen Zeit fordert. Dem Postulat stimmte eine knappe Mehrheit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zu. Deutlicher angenommen wurde dagegen der Vorstoss der Grünen Partei «Mehr preisgünstiger Wohnraum in Uster». 24 der 34 anwesenden Parlamentarier sprachen sich für das Anliegen aus (ausführlicher Bericht folgt).