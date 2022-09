Tempo 30 und autofrei – der motorisierte Verkehr wird in Uster beschnitten

Für die linken Ustermer Parteien ist die Zeit reif für Tempo 30 in den Quartieren der Stadt. An der Gemeinderatssitzung vom Montagabend erinnerte jedoch auch die SP daran, dass es noch nicht so lange her ist, als das Stimmvolk von Uster dies ganz anders sah und die Forderung nach einer Temporeduktion 2009 an der Urne deutlich ablehnte.