Ideen für die Herberge Meierwiesen sind gefragt

Klimademo von der Tribüne...



Einen kurzen, aber durchaus aufsehenerregenden Auftritt hatten zwei junge Klimakativisten, die von der Zuschauertribüne herunter die Parlamentarier dazu aufrufen wollten, die Klimadiskussion ernst zu nehmen. Dazu hängten sie ein Plakat über die Brüstung und riefen lautstark mitten in die Debatte hinein. Das hatte natürlich schnell ein Ende, die jungen Demonstranten wurden flugs aus dem Saal geleitet. Da nützte auch ein beherzter Aufruf von Bigi Obrist (AW) nichts, man solle den Jungen doch zwei Minuten zuhören. Davon wollte das Parlament aber nunr gar nichts wissen.



...und ein Aufruf zum Klimaschutz, wie es sich gehört



Ganz zu Beginn der Sitzung war das Klima ein Thema in der Fraktionserklärung der Grünen. Raphael Zarth erinnerte an den Sommer 2022, der zweitheisseste seit 1846. Auch in Wetzikon seien die Auswirkungen des Klimawandels und dieses Extremsommers spürbar. Weil zu wenig Grundwasser vorhanden war, musste Wasser aus dem Zürichsee bezogen werden. Und er fragte: «Reichen ein paar Pflanzen in Kübeln, um die Hitze zu bekämpfen? Wie lange werden neue Flächen noch versiegelt?» Er rief den Stadtrat auf, den Klimaschutz in den Legislaturzielen festzuhalten, und das Parlament, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen.