Das sagen die Ustermer Parteien

Die FDP Uster zeigt sich erfreut über den Entscheid der Regierungsrats, dem Spital Uster die Leistungsaufträge im Rahmen der Spitallistenüberprüfung nun doch definitiv zu erteilen.



Dies habe die Partei schon in der Vernehmlassung gefordert und in der Fraktionserklärung vom 30. Mai 2022 an der Gemeinderatssitzung nochmals klar formuliert. «Die Auflage, die finanzielle Stabilität bis 2025 nachzuweisen, ist nachvollziehbar und fair. Sie trägt den beiden finanziell aussergewöhnlich schwierigen Pandemiejahren Rechnung und estimiert die bereits im letzten Jahr vollbrachten Leistungen des Spitals, den Turnaround zu schaffen.»



Das Spital sei, auch Dank der neuen Möglichkeiten aufgrund der anstehenden Rechtsformänderung, auf gutem Weg, ein wichtiges Standbein der Gesundheitsversorgung des Zürcher Oberlandes zu bleiben und der Stadt Uster als wichtiger Arbeitgeber langfristig erhalten zu bleiben. Dass alle Ustermer Parteien und Verbände bei der Abstimmung zur Rechtsformänderung zusammengestanden sind, habe womöglich dazu beigetragen. Der Erhalt des Spitals sei ein Anliegen aller Parteien und Verbände, daher sollte es auch möglich sein, die Auflagen bis 2025 gemeinsam zu schaffen. (tas)