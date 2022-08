Patrick Jetzer will in den Regierungsrat

Patrick Jetzer von der Partei Aufrecht Schweiz kandidiert für den Zürcher Regierungsrat im kommenden Februar. Dies gab der Dübendorfer Politiker über eine Medienmitteilung bekannt. Jetzer wurde in diesem Jahr in den Dübendorfer Gemeinderat gewählt. Chancenlos blieb er jedoch, wie schon 2018, im Rennen ums Stadtpräsidium und auch den Einzug in den Stadtrat blieb im verwehrt. (dam)