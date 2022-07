Pfäffikon bekommt einen Kulturpfad

Wandeln auf dem Pfad der Pfäffiker Geschichte. Das soll bald möglich sein. Wie Gemeinde mitteilt, wurde dem Betrag für die Erstellung eines Kulturpfads zugestimmt.

Auf diesem können Interessierte geschichtsträchtige Gebäude vor Ort aufsuchen. An den 16 ausgesuchten Gebäuden werden QR-Codes angebracht, der zu weiterführenden Informationen und Fotos einer neu erstellten Website führen.



Für die Umsetzung ist die Antiquarische Gesellschaft verantwortlich. Die Projektkosten von 33'000 Franken sowie die jährlichen Folgekosten von 6000 Franken werden vollumfänglich von der Gemeinde Pfäffikon übernommen.



Der «Pfäffiker Kulturpfad» ist das Folgeprojekt der früher veröffentlichten geschichtsrelevanten Bücher und Schriften zur Gemeinde Pfäffikon. Die Webseite soll 2024 an der an der Generalversammlung der Antiquarischen Gesellschaft vorgestellt werden und danach online zur Verfügung stehen, schreibt der die Gemeinde. (nä)