Gemeinderat Schwerzenbach will Tempo 30

Nun folgt auch Schwerzenbach dem Trend: Tempo 30 in Quartieren. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, will sie mit Verkehrsgutachten prüfen, auf welchen Strassen nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden soll. Dafür spricht der Gemeinderat einen Kredit von 30'000 Franken.