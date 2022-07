Uster zieht Bilanz mit Ukraine-Flüchtenden

Wie die Stadt Uster in einer Medienmitteilung schreibt, fällt die Bilanz nach den ersten 100 Tagen positiv aus. Seit dem Frühjahr wurden der Stadt Uster 235 Flüchtende aus der Ukraine zugewiesen.

Die Wohnsituation der Schutzsuchenden konnte schnell verbessert werden: Lag der Anteil der Unterbringung bei Privatpersonen im Frühjahr, bei Beginn der Zuweisung der Flüchtenden, noch bei über 70 Prozent, sind heute schon fast die Hälfte der Schutzsuchenden durch die Stadt Uster untergebracht. Dieser Anteil wird bis Ende Sommer auf 70 Prozent zunehmen.

Rasche Schaffung von Wohnraum

Der schnelle Aufbau von städtischem Wohnraum konnte vor allem durch temporäre Zwischennutzungen – unter anderem auch in einem Teil des Stadthauses – sichergestellt werden.

Die Flüchtenden aus der Ukraine leben in Uster mehrheitlich in Wohngemeinschaften, in Wohnungen oder in grösseren Hausgemeinschaften. Ein kleiner Teil der Schutzsuchenden ist immer noch in privaten Haushalten untergebracht.