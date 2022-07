Städte und Gemeinden treffen sich im Oberland zum Klimadialog

Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, das Thermometer zeigt noch immer 30 Grad. Im Schatten der Bäume vor dem Ritterhaus Bubikon haben sich vielleicht 50 Personen versammelt. «Normalerweise findet Politik nicht an so lauschigen Orten statt. Normalerweise beugen wir uns in dunklen Räumen über wichtige Dossiers», begrüsst Regierungsrätin Jacqueline Fehr die Anwesenden.