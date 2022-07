So bekämpft die Stadt Uster den Klimawandel

Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden je länger je deutlicher. Auf der Erde wird es heisser, die Hitzetage in der Schweiz nehmen zu. Ebenso steigt die Menge an Niederschlag und die 0-Grad-Grenze klettert in die Höhe.

Dass die Menschheit handeln muss, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist längst klar. Doch wie? Diese Fragen stellen sich Gemeinden und Städte, aber auch Kantone und der Bund. Am Mittwoch, 13. Juli, sollte ein kantonaler Klimadialog zumindest einige Antworten auf die Fragen liefern.