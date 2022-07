Pilotprojekt in Wetzikon würde heute anders gebaut

Spitalstrasse 32, Wetzikon. Hier steht seit bald fünf Jahren ein Gebäude, das in Sachen nachhaltiger Energie und Klimaschutz als «Pilotprojekt» gilt. Im Rahmen einer Exkursion am Klimadialog erhielten Interessierte Behördenvertreterinnen und -vertreter Einblick in das Mehrfamilienhaus und seine Entstehung.