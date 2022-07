Stadtrat muss die Schulraumplanung überprüfen

Das Parlament hat gestern Abend mit 15 zu 14 Stimmen ein Postulat der Fraktion AW/GLP überwiesen, in dem eine Überprüfung der bisherigen Schulraumplanung gefordert wird. Insbesondere soll ein möglicher Schulhausneubau im Widum in diese Planung mit einbezogen werden. Die Schulpflege hatte das im Februar eigentlich verworfen. Zudem wurde ein Betriebsbeitrag an das Frauenhaus Zürcher Oberland abgelehnt.

(ausführlicher Bericht folgt)