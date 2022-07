Cornelia Schwarz ist die neue Ratspräsidentin

Cornelia Schwarz ist die neue höchste Dübendorferin. Die SVP-Parlamentarierin wurde gestern mit sehr gutem Resultat als Präsidentin des Gemeinderats gewählt und wird damit Nachfolgerin von Ivo Hasler (SP), der das Amt in den letzten zwölf Monaten inne hatte. Erster Vizepräsident ist Patrick Schärli (Die Mitte/EVP), zweiter Vize der neu in den Gemeinderat gewählte Roger Gallati (FDP), der damit an seinem ersten «Arbeitstag» im Parlament gleich mal eine Marke setzte.

Während die Wahlen in die Kommission in aller Regel eine reine Formsache sind, mischte diesmal Neo-Gemeinderat Patrick Jetzer (Aufrecht) das Verfahren ordentlich auf, was eine Geduldsprobe für alle zur Folge hatte. Ausführlicher Bericht folgt.