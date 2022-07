«Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden»

«In den ersten zwei Veranstaltungen haben wir Ihnen zugehört, jetzt zeigen wir, was wir daraus machen können», sagt die Fällander Gemeinderätin Rita Niederöst. Kurz danach startet die Ergebniskonferenz und Infoveranstaltung zur Zentrumsentwicklung in Fällanden am Samstagmorgen in der Zwicky-Fabrik.