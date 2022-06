Tempo 30 beschleunigt den Puls

Verkehr zieht an, auch wenn ihn die allermeisten wohl fernhalten möchten. Über 100 Bewohner des Seegräbner Ortsteils Sack wollten sich jedenfalls am Dienstag zum Thema Tempo 30 informieren. Und vor allem erhielten sie die Gelegenheit, in einer Konsultativabstimmung über die Einführung einer Tempo-30-Zone im Quartier zu entscheiden.