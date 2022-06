Pfäffiker Gemeinderat hat sich konstituiert

An den Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden am 27. März 2022 wurden alle bisherigen Mitglieder des Gemeinderates Pfäffikon für eine weitere Amtsdauer gewählt.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 28. Juni 2022 die Ressorts wie folgt verteilt:

Präsidiales (Behörden+Organisation, Freizeit+Sport, Kultur, Wirtschaft+Arbeit), Volkswahl: Marco Hirzel

Finanzen und Liegenschaften: Stefan Gubler

Sicherheit und Einwohnerdienste: Rajka Frei

Bau und Umwelt: Lukas Steudler

Gesellschaft (Soziales, Familie+Alter, Jugend+Integration, Gesundheit): Lukas Weiss

Werke (Abfall, Abwasser, Energie, Wasser): Alex Kündig

Schule, Volkswahl: Hanspeter Hugentobler