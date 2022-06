Scherrer soll es für die GLP richten – Galladé bleibt chancenlos

An einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung nominierten die Grünliberalen am Dienstag Abend im Quartierzentrum Schütze in Zürich Kantonsrat Benno Scherrer für den Regierungsratswahlkampf. Der Entscheid fiel mit 157:37 Stimmen überraschend deutlich zugunsten des Ustermer Berufsschullehrers.

In ihren Voten auf Fragen der Mitglieder waren die beiden inhaltlich kaum zu unterscheiden. Sie sprachen sich für mehr Gleichstellung, für viel Oekologie und für soziale Wirtschaftspolitik ab.

Den Ausschlag gab am Ende, dass Benno Scherrer ein Grünliberaler der ersten Stunde ist und Chantal Galladé eine ehemalige Sozialdemokratin. Es gab zwar auch Stimmen, die sich für die bekanntere Chantal Galladé aussprachen. Doch ein Redner der jungen GLP brachte die Stimmung der Mehrheit auf einen Nenner: «Wir müssen den echten Grünliberalen nehmen».

Scherrer: «100 Prozent grünliberal»

Der 57-jährige Benno Scherrer ist einer der erfahrensten Kantonspolitiker der Partei. Der Berufsschullehrer gehört bereits seit 2007 dem Kantonsrat an. Dort präsidierte er die GLP-Fraktion acht Jahre lang. Im letzten Amtsjahr war er Präsident des Kantonsrates. Er gilt als Grünliberaler mit einer eher bürgerlicher Ausrichtung.

Er selber präsentierte sich schlagfertig und mit einer Prise Humor an der Mitgliederversammlung als «100 Prozent grünliberal». Er sei motiviert und voller Energie für den nächsten Schritt in seiner Politkarriere. Er nannte drei Schwerpunkte für den Regierungswahlkampf: eine progressive Energiepolitik, eine liberale Wirtschaftspolitik und eine moderne Bildungspolitik.

Die 49-jährige Chantal Galladé hatte ihre politische Karriere in der SP begonnen und für die Sozialdemokraten zuerst sechs Jahre im Kantonsrat und dann 15 Jahre im Nationalrat verbracht. 2019 sorgte sie landesweit für Aufsehen, als sie zu den Grünliberalen übertrat. Damals war sie bereits vollamtliche Schulpräsidentin in Winterthur und nicht mehr im Nationalrat.

Sie brachte vor der Versammlung die Idee ins Spiel, wie die SP und FDP zu zweit in den Wahlkampf zu ziehen. Doch dies wurde deutlich verworfen.

GLP in der «Champions League»

In seiner Standortbestimmung blickte Co-Parteipräsident Nicola Forster vor allem zurück. Man habe riesige Wahlerfolge bei den Kommunalwahlen erreicht. In Männedorf habe man 3 von 7 Sitzen Gemeinderatssitze geholt und damit schon fast die Mehrheit erreicht. «Wir sind in die «Champions League der Parteien» aufgestiegen. Es sei darum an der Zeit «endlich» in den Zürcher Regierungsrat einzuziehen.

Daniel Schneebeli