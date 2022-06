Untätigkeit der Behörden stösst bei Juso Oberland auf Unverständnis

Am Sonntag versuchten junge Männer, mutmasslich Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung «Junge Tat» während einem Pride-Gottesdienst ein Kreuz mit der Aufschrift «No Pride» in die Kirche St. Peter und Paul in der Stadt Zürich zu tragen.

In der Nacht zuvor trafen sich mehr als 55 Rechtsextreme aus Deutschland und der Schweiz in einer Waldhütte in Rüti. Wie es für Neonazi-Konzerte üblich ist, organisierten die Veranstalter mehrere Lokale, falls ein Ort auffliegt.

So sollte das Konzert ursprünglich in Kaltbrunn, im Kanton St. Gallen stattfinden. Nach einem Hinweis konnte die St. Galler Kantonspolizei verhindern, dass die Band dort auftreten konnte und sprach ihr ein Veranstaltungsverbot im gesamten Kanton aus.

Anschliessend informierte die Kantonspolizei St. Gallen die umliegenden Kantone über die Gefahr. Dennoch sei es in dieser Nacht «im Zürcher Oberland zum grössten Aufmarsch von Rechtsextremen seit der Aufhebung der Corona-Massnahme» gekommen. Dies stösst auf Unverständnis.

Hotspot für Neonazis

Der Co-Präsident der Juso Zürcher Oberland meint dazu: «Es kann nicht sein, dass eine der bekanntesten rechtsextremen Bands in der Schweiz tourt und unsere Behörden erst verspätet reagieren, während die umliegenden Kantone informiert sind und solche Treffen verhindern.»

Das Zürcher Oberland sei seit Jahrzehnten «ein Hotspot für Neonazis aus der Schweiz und ganz Europa», niemand könne überrascht sein, dass sie sich ausgerechnet Rüti für ihr Konzert ausgesucht hätten, so Dario Vareni.

Er spricht dabei auf vergangene Vorfälle im Zürcher Oberland an. 2019 fanden Ermittler ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole bei einem Neonazi aus Deutschland, der in Rüti wohnhaft war. Der Sänger einer bekannten Neonazi-Band war ausserdem in die Organisation des Konzerts in Unterwasser involviert.