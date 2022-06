Zwei Geschäfte in nur 33 Minuten erledigt

Zählten die Stimmenzähler an der Gemeindeversammlung vom 22. März in Wald noch rund 350 Stimmberechtigte, so mussten sie sich am Dienstagabend mit lediglich 36 begnügen.

Diese drei Dutzend, die im Saal des Restaurants Schwert Platz genommen hatten, genehmigten ohne Diskussion und ohne Gegenstimmen sowohl die Rechnung 2021 der Gemeinde wie auch die Abrechnung eines Bruttokredits für die Übernahme der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades.