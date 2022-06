«Ich möchte die Schweiz von morgen mitgestalten»

Sie haben auch parteiintern Konkurrenz. Weshalb ist es für die GLP besser, Sie zu nominieren als Martin Bäumle?

Martin Bäumle ist Parteigründer und ein äusserst erfahrener Legislativ- und Exekutivpolitiker. Für uns Grünliberale ist es vor allem wichtig, dass wir in den Ständerat einziehen können. Die Partei wird schliesslich entscheiden, welche Person die besten Chancen hat. Ich bin in einem guten Austausch mit Martin Bäumle, und wir haben von unseren gegenseitigen Ambitionen gewusst.

«Fakt ist, dass die Freisinnigen bei den letzten Wahlen nur noch die fünftstärkste Partei waren, hinter der GLP.»

Weshalb wären Sie die bessere Ständerätin als FDP-Frau Regine Sauter?

Die Ansprüche der FDP im Ständerat wurden mit jenen in einer Erbmonarchie verglichen. Es tönt jetzt so selbstverständlich, dass Regine Sauter automatisch die Nachfolgerin von Ruedi Noser wird. Faktum ist, dass die Freisinnigen bei den letzten Wahlen nur noch die fünftstärkste Partei waren, hinter der GLP. Um die Noser-Nachfolge soll es jetzt eine offene Ausmarchung geben. Ich stehe ein für einen starken Wirtschafts- und Forschungsstandort Zürich mit einer Wertehaltung. Für mich muss aber wirtschaftliches Handeln sozialverträglich und natürlich umweltgerecht sein. Die Bewältigung der grossen Umweltprobleme unserer Zeit wie der Klimawandel haben für mich höchste Priorität. Ich setze mich auch konsequent für eine europafreundliche Politik ein, das ist für Zürich absolut entscheidend. Ohne gute Beziehungen zu Europa wird der Grossraum Zürich massiv leiden.

Im Ständerat wären Sie wahrscheinlich die einzige Grünliberale. Wie wollen Sie da etwas erreichen?

Ich bin es gewohnt, mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Das ist seit über zehn Jahren der Kern meiner Arbeit in Bern. Das ist eine Fähigkeit, die ich im Ständerat noch besser brauchen kann. Niemand ist im Parlament allein erfolgreich. Ich kann auf andere zugehen und gut mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen. Ich bin in der Mitte der Partei und in der Mitte der Parteienlandschaft positioniert und habe keine ideologischen Scheuklappen.

Im Ständerat würden Sie Zürich mutmasslich mit SP-Mann Daniel Jositsch vertreten. Wie gut verstehen Sie sich mit ihm?

Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben eine konstruktive, professionelle Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass wir ein sehr gutes Ständeratsduo für den Kanton Zürich wären.

«Es geht darum, die Menschen zu überzeugen. Das Geld wird da nicht alles sein.»

Ein Zürcher Ständeratssitz gilt als teuerster Parlamentssitz der Schweiz. Man spricht von Kampagnenkosten von einer halben Million Franken. Woher nimmt die kleine GLP dieses Geld?

Unsere finanzielle Ausgangslage ist eine andere als jene der FDP. Wir werden das Geld in einem Fundraising zusammentreiben müssen. Wir werden aber auch auf die Strasse gehen. Ich schätze den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht darum, die Menschen im Kanton Zürich zu überzeugen. Das Geld wird da nicht alles sein.

Das Ständeratsmandat würde Sie zeitlich noch mehr beanspruchen als jenes im Nationalrat. Wie wollen Sie das mit Ihren diversen Engagements etwa bei Zürich Tourismus und Ihrem Privatleben vereinbaren?

Ich bin Fraktionspräsidentin und Mitglied in der staatspolitischen und der aussenpolitischen Kommission. Mein zeitlicher Aufwand für die Politik würde im Ständerat in etwa gleich bleiben. Ich habe auch nicht besonders viele Mandate, eigentlich nur zwei, die etwas Zeit beanspruchen. Ich bin Präsidentin des Fachverbandes Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz und im Vorstand von Zürich Tourismus. Natürlich habe ich eine grosse Familie. Aber die hält mich fit und auf dem Boden der Realität. Ich kenne darüber hinaus die Vielfalt des Kantons Zürich.

In den nächsten Jahren wird es im Bundesrat zu Vakanzen kommen. Wird Zürich dann eine neue Ständerätin wählen müssen, weil Tiana Moser Bundesrätin wird?

(lacht) Wenn ich jetzt für den Ständerat kandidiere, will ich in erster Linie den Kanton Zürich in Bern vertreten. Ich bin jetzt 43-jährig und habe mutmasslich noch einige Zeit in der Politik vor mir. Sie macht mir Freude, und ich möchte die Schweiz von morgen mitgestalten. Ich kann mir deshalb eine Exekutivtätigkeit gut vorstellen. Heute und morgen steht das aber nicht zur Diskussion.

Wenn Sie die Wahl in den Ständerat nicht schaffen, werden Sie als Nationalrätin bereits Ihre fünfte Legislatur in Angriff nehmen. Wie lange wird Ihr Engagement im Nationalrat noch weitergehen?

Das werden wir sehen. Mir gefällt es in der Politik, und ich möchte die Zukunft der Schweiz im Namen des Kantons Zürich gerne weiter mitgestalten.

Könnten Sie sich in vier Jahren eine Kandidatur als Zürcher Regierungsrätin vorstellen?

Ich kann mir eine Exekutivtätigkeit grundsätzlich vorstellen. Ob und wann ich aber kandidiere, ist vollkommen offen. Derzeit steht das nicht zur Diskussion. Wir Grünliberalen haben viele gute Leute, die für diese Funktion infrage kommen. Für mich persönlich gilt: Was in der Politik geschieht, ist sehr schlecht planbar.

Das Interview führte Daniel Schneebeli.