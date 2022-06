Ruedi Noser räumt den Sitz, FDP lanciert Regine Sauter

Früh dran: Die Kantonalzürcher FDP hat am Montagmorgen bekannt gegeben, dass ihr Ständerat Ruedi Noser bei den nächsten Wahlen am 22. Oktober 2023 nicht mehr antreten wird. Der Vorstand schlägt auch bereits eine Nachfolgerin vor: Nationalrätin Regine Sauter.



Der 61-jährige Noser gehört zu den profiliertesten und bekanntesten Zürcher Politikern. Er vertrat seine Partei von 1999 bis 2003 im Kantonsrat, wechselte dann in den Nationalrat, in dem er bis 2015 politisierte. 2015 wurde er im zweiten Wahlgang – deutlich vor Bastien Girod (Grüne) und Hans-Ueli Vogt (SVP) – in den Ständerat gewählt.



2003/04 sprang Noser als Interimspräsident der kantonalen FDP ein, und als solcher holte er die einst desavouierte alt Bundesrätin Elisabeth Kopp wieder in die Partei zurück. Von 2003 bis 2009 war er zudem Vizepräsident der nationalen FDP.