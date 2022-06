Altes Schulhaus soll an die Gemeinde Fällanden verkauft werden

Das Alte Schulhaus in Fällanden wird wohl den Besitzer wechseln. Die reformierte Kirchgemeindeversammlung Fällanden hat am Sonntag beschlossen, dem Verkauf an die Politische Gemeinde zuzustimmen.

Thomas Schaad, Aktuar der Kirchenpflege und designierter Kirchenpflegepräsident, sagt auf Anfrage, dass die Stimmberechtigten dem Antrag der Behörde gefolgt sind. 27 hätten für den Verkauf gestimmt, vier dagegen und zwei enthielten sich der Stimme.