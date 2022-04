Daniel Schnyder ist neuer Präsident der SVP Uster

Nach vier Jahren als Präsident übergab Hans Keel das Amt an Daniel Schnyder. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. Der Unternehmer lebt und arbeitet in Uster. Zudem führte Schnyder die SVP Uster als Präsident der Wahlkommission durch den Wahlkampf. An den Kommunalwahlen vom 27. März wollte er sich in den Stadtrat wählen lassen, was ihm jedoch nicht gelang.

«Ich freue mich sehr über die Wahl und das damit verbundene Vertrauen der SVP-Mitglieder. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem motivierten Team im Vorstand und in der Fraktion viel erreichen können», wird Schnyder zitiert.

Neben Daniel Schnyder und den bisherigen Vorstandsmitgliedern Regula Borer und Patrick Borer wurden Carole Ott-Moennig, Matthias Zingg, Sonja Leemann, Benjamin Streit und Alexandra Pfister neu in den Vorstand der SVP Uster gewählt. Ursula Honegger und Thomas Scheffler wurden als neue Revisoren gewählt. (lda)