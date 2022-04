Kein Anschluss unter dieser Nummer

Beim im Jahr 2016 initiierten Erneuerungsprojekt des nationalen Kommunikationssystem Polycom, über das Behörden und Blaulichtorganisationen kommunizieren, hatte es in den vergangenen Jahren verschiedene Probleme gegeben.



So wurden beispielsweise die hohen Sicherheitsanforderungen unterschätzt. Aus diesem Grund kam es zu grossen zeitlichen Verzögerungen. Der Bund ergriff Massnahmen.



Nun meldete das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) nun, dass die Kantone sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) das erneuerte System voraussichtlich im Juli 2022 ausrollen sollen. Babs-Direktorin Michaela Schärer schreibt in einem Newsletter von einem «strategischen Meilenstein».



Die Inbetriebnahme des erneuerten Systems birgt jedoch weiterhin "hohe Projektrisiken", wie es in einer Mitteilung heisst. Insbesondere könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass alte und neue Komponenten über 2025 hinaus parallel betrieben werden müssten. Das würde zu Mehrkosten führen.



Im Hinblick auf das geplante sogenannte Rollout im Sommer schreibt das Babs, dass gegenwärtig noch "einige sicherheitsrelevante Funktionalitäten" fehlten, um den reibungslosen operativen Betrieb zu gewährleisten.

Umsetzungsziel bleibt

Bei den Erneuerungsarbeiten sollen neue Komponenten für den Funk in die kantonalen Datennetze von Polycom eingebettet werden. Diese Datennetze müssen gegen Cyberangriffe geschützt werden.

Gemäss Angaben des Bundes läuft seit Ende 2021 ein Pilot im Kanton Aargau, bei dem verschiedene Softwareprobleme festgestellt wurden. Davon habe eine Vielzahl behoben werden können. Im Mai beginne darum im zweiten Pilotkanton, dem Kanton Bern, der Austausch der alten Systeme. Ein aktualisierter Plan für die Migration der weiteren Kantone erfolge im Mai. Laut Babs bleibt es das Ziel, bis Ende 2024 alle Basisstationen und Komponenten zu migrieren.

Mit der Integration beauftragt ist die Firma Atos. Sie ist auch in einer Taskforce von Bund und Komponentenhersteller Airbus vertreten, welche die Probleme schnellstmöglich zu lösen versucht. Diese Taskforce wurde dem Babs zufolge im März verstärkt.

Polycom wird derzeit von täglich 55’000 Nutzerinnen und Nutzern angewendet. Das laufende Projekt soll die Nutzung des Funksystems bis 2030 sicherstellen.