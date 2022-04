Illnau-Effretikon zieht positive Bilanz zu Schwerpunktzielen

«Illnau-Effretikon – ein nachhaltig attraktiver Standort für alle». Dieser Leitsatz steht über dem Schwerpunktprogramm 2018 bis 2022 des Stadtrats.

In diesem Porgramm definierte der Stadtrat seine Ziele für die aktuelle Legislaturperiode. Jetzt, wo sich diese dem Ende entgegen neigt, ist es Zeit, Fazit zu ziehen. In einer Mitteilung des Stadtrat heisst es, die im Dezember 2018 definierten Ziele seien ehrgeizig gewesen. Die Corona-Pandemie hätte sich ich zudem als «hartnäckige, unerwartete Erschwernis» herausgestellt.

Trotzdem hätten erfreulicherweise die Vorgaben grossmehrheitlich erreicht werden können, zieht der Stadtrat eine summarisch positive Bilanz. Die Resultate der im Sommer 2021 durchgeführten Bevölkerungsbefragung zeigten zudem, dass die Illnau-Effretikerinnen und -Effretiker mit ihrem Wohnort überdurchschnittlich zufrieden seien.

Das Schwerpunktprogramm in der Übersicht:

Gesellschaftlichen Zusammenhalt unterstützen

Eine neue Stelle für Sozialberatung, ein neu lanciertes Projekt «Fit für den Kindergarten» oder ein Konzept, um Angebote für die ältere Bevölkerung zu bündeln und zielgruppenspezifisch auszubauen nennt der Stadtrat in der Mitteilung als konkrete Beispiele, die im Rahmen des ersten Schwerpunkts entstanden sind.

Er hält zudem fest, dass das Potenzial der Freiwilligenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie «erfreulich gut zur Geltung» gekommen sei. Es sei zudem aktuell auch wieder gefragt bei der Hilfestellung für Geflüchtete aus der Ukraine.

Raumplanerische Entwicklung gestalten

Gemäss Stadtrat konnte die Raumplanerische Entwicklung durch diverse Punkte gestaltet werden. Als zentralstes Element nennt er die revidierte Bau- und Zonenordnung, die das Parlament an einer der letzten Sitzungen erst genehmigt hat. Zudem konnten bislang vier Gestaltungspläne vom Parlament genehmigt werden, zwei weitere sind in Arbeit.

Für den Dorfplatz in Illnau liegt ein Projekt zur Genehmigung durch das Stadtparlament vor. Im Gebiet Hagenbüel, Illnau, wurde der Gestaltungsplan festgesetzt und im Areal Gupfen liegt nach einem Wettbewerbsverfahren ein Gestaltungsplan-Entwurf vor. Das kommunale Inventar schützenswerter Objekte wurde revidiert und mit den Objekten der ehemaligen Gemeinde Kyburg ergänzt.

Klimawandel als Herausforderung angehen

Der neue kommunale Energieplan konnte in Kraft gesetzt werden. Er bildet insbesondere die Grundlage für die künftige Wärmeversorgung in der Stadt. Der Stadtrat verabschiedete das (Elektro-)Mobilitätskonzept, ebenso das Förderreglement Gebäudeenergieausweis für Hauseigentümer.

Der Stadtrat ist der Ansicht, dass es möglich sein werde, in den nächsten Jahren vielfältige Massnahmen zum Schutz des Klimas anzustossen und umzusetzen. Dies aufgrund eines genehmigten Gesamtförderprogramms für erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Der dafür benötigte Rahmenkredit wurde vom Parlament genehmigt.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen steigern

In der letzten Legislaturperiode wurde eine Standortstrategie mit dem Hauptziel «Ansiedlung von zusätzlichen Arbeitsplätzen» ausgearbeitet. Als eine in der Strategie definierte Hauptmassnahme trat im Frühjahr 2020 ein Wirtschaftsförderer seine Tätigkeit an.

Ein Schwerpunkt bildete dabei vor allem die Vernetzung der verschiedenen Akteure, die Beratung bei Entwicklungsprojekten in Arbeitsplatzgebieten und die Vermittlung von Angeboten. Mit dem städtischen Nothilfeprogramm wurden vor allem kleinere Unternehmungen unterstützt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

Infrastruktur zukunftsgerichtet bereitstellen

Hier geht es um zentrale und wichtige Bauprojekte in Illnau-Effretikon. Die Sanierung der Schulanlage Watt ist im Gang und wird im Sommer abgeschlossen und für den Neubau der Mehrzweckanlage Eselriet bewilligte das Stadtparlament den Planungskredit. Der Baukredit für den neuen Vierfachkindergarten Rosswinkel wurde an der Volksabstimmung deutlich angenommen. Zudem bewilligte das Parlament den Planungskredit für die Schulraumerweiterung Eselriet. Das Regenbecken Brandriet und das Versickerungsbecken Schoren sind erstellt.

Beim Bahnhof Effretikon musste festgestellt werden, dass trotz intensiver Bemühungen in den nächsten Jahren keine massgebenden Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit erzielt werden können. Die geplante Verlegung des Bushofes in den Bereich der Rosenwegunterführung werde jedoch wenigstens einen Teil zu einer komfortableren Situation beitragen.

Ressourceneinsatz weiter optimieren

Der Steuerfuss wurde in zwei Schritten von 115 auf 113 und dann auf 110 Prozentpunkte reduziert. Die langfristigen Schulden konnten von 57 Millionen Franken im Jahr 2014 auf 30 Millionen Franken im Jahr 2021 gesenkt werden. Die städtische Finanzlage hat sich erfreulich verbessert. Dies zeigt auch die Finanzplanung über die nächsten Jahre an.

Mit der neuen Webseite konnten die städtischen Dienstleistungen auch digital zur Verfügung gestellt werden

Kooperationsformen optimal ausrichten

Das Projekt «Überprüfung der Organisationsformen» ist abgeschlossen. Dabei kam der Stadtrat zur Erkenntnis, keine Ausgliederung oder Privatisierung von städtischen Aufgaben vorzunehmen. Stattdessen gedenkt er, an der Organisationsform der städtischen Leistungen und Betriebe festzuhalten.

Die totalrevidierte Gemeindeordnung wurde per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. Dies gilt ebenso für die neue Geschäftsordnung des Stadtparlamentes. Damit sind die wichtigsten Grundlagen für die politische Arbeit in Illnau-Effretikon auf dem aktuellsten Stand.