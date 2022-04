«Die Zeit der Globalbudgets ist vorbei»

Das erste kleine Scharmützel in der letzten Ratssitzung ereignete sich in der Globalbudget-Diskussion. Ein Thema das wohl nur das Blut von Finanzpolitikern in Wallung versetzen kann.

Und so entbrannte unter den Zahlenexperten im Rat erneut die Grundsatzdebatte über die künftige Ausrichtung der Verwaltung. Es war allerdings nur ein kurzes Strohfeuer.

Darum geht es