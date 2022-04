Wetziker Parlamentarier schicken Stadtrat auf Extrarunde

Es war die letzte Parlamentssitzung der Legislatur in Wetzikon. Und so war es am Montagabend eine Sitzung, die im Zeichen des Abschiedes stand. Neben der Verabschiedung nutzten einige der 16 abtretenden Parlamentarier ihren letzten Auftritt im Parlament, um nochmals mit Herzblut zu diskutieren.

Gleich drei Mal verpasste eine Mehrheit dem Stadtrat einen kleinen Denkzettel. Eine Mehrheit versenkte den Antrag des Stadtrates zu den Globalbudgets. Die Berufswahl- und Weiterbildungsschule Wetzikon (BWS) und das Alterszentrum am Wildbach werden neu als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt.

Den zweiten und dritten Denkzettel gab es für die Antworten auf zwei Postulate. Sowohl zur Lichtverschmutzung als auch zu Tempo 30 in Kempten-West muss der Stadtrat Ergänzungsberichte nachreichen. Für die letzte Diskussion der Legislatur sorgte fast schon folgerichtig die Westtangente. (mae)

Die Beschlüsse des Parlaments