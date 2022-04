«Es gibt Gastfamilien, die sich mehr Dankbarkeit wünschen»

Miriam Behrens (56), Direktorin der Schweizer Flüchtlingshilfe (SFH), ist 15 Stunden am Tag in Zoom-Meetings. Es gilt, mit Kantonen, Gemeinden und Hilfswerken die Ankunft und Unterbringung von bereits 24’000 Geflüchteten aus der Ukraine zu organisieren.

Frau Behrens, was hat Sie besonders berührt, seit die ersten ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz angekommen sind?

Das Bewegendste für mich ist die sehr, sehr grosse Solidarität der Bevölkerung. Zu sehen, dass alle helfen wollen – und auch können, wenn das politische Signal lautet: «Wir nehmen auf!» Dass die Bevölkerung sofort sagt: «Ja, wir helfen mit!»

Es sind bereits mehr als 24’000 Geflüchtete angekommen, rund 1000 pro Tag. Sie müssen registriert und versorgt werden, bis sie in eine Gastfamilie kommen. Wo hat es plötzlich so viel Platz?

Die Corona-Krise ist wenigstens diesbezüglich ein Glücksfall. Wegen der Abstandsregeln durfte man die Bundesasylzentren nur halb füllen, baute zusätzliche Räumlichkeiten auf. Dadurch haben wir auf einen Schlag 2000 Plätze mehr. Auch Militärkasernen und Turnhallen werden jetzt eingeplant. Und die Organisation Campax hat eine Datenbank mit leeren Hotelzimmern und Wohnungen.

Wie wissen Sie, für wen welche Unterkunft die richtige ist?

Wir führen Gespräche mit den Geflüchteten, die meist über eine Stunde dauern, denn es braucht eine Triage. Wir vermitteln beispielsweise keine Personen mit besonderen Bedürfnissen an Gastfamilien. Also keine unbegleiteten Minderjährigen, keine Menschen mit Behinderung oder auch keine schwer Traumatisierten.

Warum nicht?

Weil es in den Kantonen die erforderlichen Strukturen gibt, mit spezialisierter fachlicher Begleitung. Es wäre für Gastfamilien zu anspruchsvoll, diese Menschen aufzunehmen.

Führen Sie auch mit Gastfamilien vorgängig Gespräche?

In der Syrienkrise, wo die SFH in einzelnen Kantonen bereits Gastfamilien vermittelte, haben wir im Vorfeld mit jeder einzelnen Familie gesprochen. Das geht in der aktuellen Situation nicht, der Zeitdruck ist enorm. Aber sie müssen bereits bei der Anmeldung vieles angeben: Wie gross sind die Zimmer? Können Haustiere mit? Wir verlangen auch Fotos der Räumlichkeiten, einen Strafregisterauszug und führen ein Telefongespräch. Erst dann platzieren wir die Geflüchteten. Ein Besuch erfolgt in den ersten Tagen.

Geflüchtete müssen teils mehrmals aufs Amt – bis sie 400 Franken für einen Monat erhalten. Wie soll man damit leben?

Effektiv laufen die Prozesse bei der Auszahlung der Asylsozialhilfe noch nicht einwandfrei. Das Problem ist mittlerweile erkannt und lässt sich lösen. Fakt ist aber: Die Asylsozialhilfe ist in der Tat sehr tief – 40 Prozent unter der regulären Sozialhilfe. Die Ansätze sind auch bei vorläufig aufgenommenen Personen oder während des Asylverfahrens so tief. Wir kritisieren das schon lange. Aber das ist politisch so gewollt: Die tiefe Asylsozialhilfe ist die Folge der kontinuierlichen Abbaupolitik in Kantonen und Gemeinden in den letzten Jahren – mehrheitlich basierend auf Vorstössen der SVP.

Die Gastfamilien müssen also trotz anderweitigen Versprechen Kosten selbst tragen?

Die Gastfamilien sollten von Kanton oder Gemeinde für Wohnnebenkosten entschädigt werden. Die SFH empfiehlt den Kantonen einen Ansatz von 200 bis 400 Franken pro Monat. Mit der Asylsozialhilfe müssen daher primär Essen, Hygieneartikel, Kleidung und Freizeit bezahlt werden. Aber es bleibt dabei: Viel ist es nicht.

Es gibt Geflüchtete, die ihre Gastfamilie wieder verlassen haben. Von welchen Konflikten hören Sie?

Wir kriegen sehr viel mit, weil wir eine Hotline für Gastfamilien haben. Auch die Ukrainer und Ukrainerinnen melden sich bei uns, wenn es Schwierigkeiten gibt. Man muss unterscheiden zwischen Familien, die über uns Menschen aufnehmen, und solchen, die dies auf eigene Faust machen. Dort ist das Problem akuter, da es keine sorgfältigen Vorabklärungen gibt. Viele stellen es sich zu einfach vor, sind teilweise naiv. Auch der Umgang mit Erwartungen ist schwierig.

Was bedeutet das?

Es gibt Gastfamilien, die sich mehr Dankbarkeit wünschen. Und es gibt Gäste, die zu anspruchsvoll sind, etwa eine Unterkunft zu klein finden. Dann gibt es Gastgeber, die sich daran stören, dass die Flüchtlinge ständig am Telefon sind – dabei reden sie mit bedrohten Freunden oder Verwandten. Es ist nicht, wie wenn man Freunde auf Besuch hat.

Von was für Szenen wird Ihnen berichtet?

Die Geflüchteten brechen immer wieder in Tränen aus, wenn sie mit ihren Familienmitgliedern in Kontakt sind – oder sie erfahren, dass jemand zu Hause im Krieg umgekommen ist, ein Haus zerbombt wurde. Oder Kinder wollen lieber nach Hause statt in die Schule. Es ist viel Trauer und Ohnmacht da. Und das müssen die Gastgeber aushalten.

Wie kann man sich darauf einstellen?

Man muss sich bewusst sein: Diese Menschen sind nicht freiwillig hier. Es darf nicht erwartet werden, dass sie hierherkommen und sich als Erstes bedanken, ihre Kinder in die Schule schicken, sich auf der Sozialhilfe ihr Geld holen und auch gleich noch einen Job suchen. So einfach ist es nicht. Bei vielen Gastfamilien funktioniert es fantastisch – auch sie rufen uns an. Andere sind überfordert.

Wie können Sie die Gastfamilien unterstützen?

Wir sind daran, das Projekt Community Building auf die Beine zu stellen. Dessen Ziel ist es, dass die Gastfamilien bei der Betreuung auf die Unterstützung eines Netzwerkes in der Gemeinde zählen können. Nimmt eine Familie Geflüchtete auf, kochen beispielsweise die einen Nachbarn einmal pro Woche für sie, die zweiten machen Ausflüge mit ihnen, und die dritten kümmern sich um die Hausaufgaben der Kinder. Das sind Modelle, die gut funktionieren.

Als geflüchtete Person aus Syrien würde mir auffallen: Ich habe eine andere Hautfarbe.

Geflüchtete aus dem syrischen Aleppo werden hier anders aufgenommen als jetzt die Menschen aus Mariupol. Was löst das aus?

Die Rechtsungleichheit ist extrem stossend. Die vorläufig Aufgenommenen etwa aus Syrien oder Afghanistan sitzen in den Bundesasylzentren und warten während Monaten, dass ihr Verfahren weitergeht. Nun sehen sie, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer hier ins Zentrum reingehen und dort wieder rausgehen. Das ist für sie ungerecht. Ihre Unzufriedenheit ist nachvollziehbar, auch das Unverständnis, warum es bei ihnen selbst so schwierig ist.

Sehen Sie es als Diskriminierung?

Wenn ich mir das als geflüchtete Person überlegen müsste, würde mir auffallen: Mein Herkunftsland ist nicht in Europa. Und ich habe eine andere Hautfarbe. Es hat ja tatsächlich etwas mit dem Herkunftsland zu tun. Der Schutzstatus S wurde für genau die Situation geschaffen, dass so viele Leute gleichzeitig an der Grenze stehen. Dies ergibt sich in Europa viel schneller, als wenn die Geflüchteten von weiter her kommen. Diese Menschen kommen ja nur spärlich bis hierher. Der Schutzwall Europa funktioniert leider bestens.

Was verlangen Sie?

Wir verlangen bei ihnen all das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt mit dem Schutzstatus S erhalten: sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, sofortigen Familiennachzug sowie Reisefreiheit. Das Parlament hätte den Schutzstatus vor eineinhalb Jahren verbessern können – und hat es damals abgelehnt.

Gerade ist eine Gruppe Waisen aus der Ukraine hier angekommen. Eine besondere Herausforderung?

Wir haben nicht damit gerechnet, dass plötzlich so viele Waisenkinder in der Schweiz ankommen. Ich glaube, langsam ist es auch bei den Kantonen und Gemeinden angekommen, dass wir hier ein Problem haben, das wir lösen müssen. Bereits bei der Unterbringung muss man schauen, dass sie zusammenbleiben können. Dann stellt sich die Frage: Wer ist zuständig für die Kinder? Wer betreut sie? Muss man beispielsweise die Kesb einschalten?

Was passiert, wenn in einer Gemeinde plötzlich 40 Waisenkinder eingeschult werden müssen?

Das birgt tatsächlich ein Konfliktpotenzial. Aber wichtig ist jetzt: Man muss nicht alles sofort übers Knie brechen. Einschulung ist wichtig, aber sie muss nicht zwingend am ersten Tag passieren, es braucht Zeit, um zu überlegen, wie man es am besten machen will. Was die Situation verkompliziert: Es sind nicht alle Kinder, die in der Ukraine in Waisenhäusern leben, tatsächlich Waisen. Manche Eltern haben sie dort aufgrund der ökonomischen Situation platziert. Zum Teil gibt es auch schwer erziehbare Kinder. Diese brauchen eine besondere Betreuung.

Diese Kinder und auch sonst Geflüchtete sind von diesem Krieg traumatisiert. In der Schweiz fehlt es aber an Psychologinnen und Psychiatern. Was tun?

Wir sind an dem Thema dran. Und selbstverständlich auch alle Organisationen, die in diesem Bereich spezialisiert sind, etwa Pro Mente Sana. Klar ist: Hobbypsychologen braucht es jetzt nicht. Es entstehen beispielsweise professionelle Onlineangebote. Doch gerade bei Kindern wäre es wünschenswert, dass ein direkter Kontakt stattfindet. Leider kann niemand diese Leute aus dem Hut zaubern.

Die Traumatisierung geht weiter, solange in der Heimat weiter gekämpft wird.

Aus den Gastfamilien hören wir, dass die Frauen sehr oft mit ihren Männern am Telefon sind. Auch wenn die Männer an der Front sind, sind sie erreichbar. Die Frauen konfrontieren sich dadurch täglich, ja stündlich mit den Ereignissen in der Heimat, fragen sich, wie es dem Mann, dem Bruder, dem Vater, dem Onkel, den Grosseltern wohl geht. Das ist extrem belastend, denn sie wissen nicht, ob sie überleben werden.

50’000, 60’000 Geflüchtete kann das Land problemlos verkraften. Sogar noch mehr.

Sie sagten einmal, die Schweiz könne 10’000 Geflüchtete pro Jahr verkraften. Und jetzt?

Es kommt auf den Moment an. In der aktuellen Situation ist die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, sehr gross. Der Bund spricht von 50’000, 60’000 Geflüchteten. Das kann das Land problemlos verkraften. Sogar noch mehr.

Wird die Solidarität in ein paar Monaten verflogen sein?

Aus Erfahrung mit anderen Krisen wissen wir, dass die Euphorie normalerweise etwa sechs Monate anhält …

… dann wird sie Ende Sommer vorüber sein?

Entscheidend ist, wie die politische und die mediale Diskussion nun verlaufen. Wenn es gelingt, diese Menschen zu integrieren – in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, in die Schulen –, kann die Solidarität anhalten. Was am Modell der Gastfamilien so bedeutend ist: Es geht eben nicht nur darum, Solidarität zu zeigen, indem man hilft. Der viel wichtigere Teil – auf einer sozialen Ebene – ist, dass die Geflüchteten nicht einfach dort sind, irgendwo abgeriegelt in einem Asylzentrum – und wir hier. Sondern dass sie hier sind. Bei uns. Sonst bleiben sie Fremde.

(Catherine Boss)