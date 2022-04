Ustermer Parlament spricht sich für Sanierung der Feuerwehranlage aus

An der Gemeinderatssitzung in Uster vom Montagabend wurden die beiden Postulate von Silvan Dürst und Hans Denzler (beide SVP) behandelt. Mit diesen sollen Rahmenverträge mit der Energie Uster zu unentgeltlichen Dachnutzung für Photovoltaik-Anlagen beschlossen werden. Mit dem einem Vorstoss ist dies auf Gebäuden der Stadt und mit dem anderen auf Liegenschaften im Eigentum der Sekundarschule Uster vorgesehen. Das Parlament stimmte beiden Postulaten ohne Gegenstimme zu. Ebenfalls Ja sagten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zum Kredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken für die Sanierung des Ausbildungszentrums Riedikon. Auch für den Aufbau der Notstromanlagen im Stadthaus West wurde ohne Gegenstimme ein Investitionskredit gesprochen. (Ausführlicher Bericht folgt)