Cassis muss sich für Schweizer Reaktion auf Massaker in Butscha erklären

SVP-Politiker Grüter hingegen hält die Reaktion des Aussendepartements für angemessen. Zwar kann er nachvollziehen, wenn man das Wort «Verstösse» als zu weich taxiert, wie dies nun in den sozialen Medien gemacht wird, begleitet von teils harscher Kritik an Cassis. Doch das EDA habe erstens von «schweren Verstössen» geschrieben, so Grüter. Und zweitens stehe dieser Ausdruck auch für Verbrechen und Rechtsbruch, sei also klar. Grüter ist – wie andere Exponenten der SVP – zuletzt als «Putin-Versteher» in die Kritik geraten; er selber fühlt sich falsch wiedergegeben.

Auch FDP-Ständerat Damian Müller zeigt Verständnis für das EDA. Er spricht von einer «unmissverständlichen» Stellungnahme: «Die aktuelle Kriegsführung hat gezeigt, dass jede Nachricht und Information genau beurteilt werden muss.» Für andere Exponenten von Cassis’ Partei scheint der Fall dagegen klar zu sein. FDP-Chef Thierry Burkart schreibt auf Twitter, die Bilder aus Butscha seien ein weiterer Beleg für schwere russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in der Ukraine.

Das EDA hat zu den Vorwürfen bisher noch keine Stellung genommen. (Stefan Häne)