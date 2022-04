Schwerzenbacher schicken Dorfentwicklung zurück an den Absender

Parkplätze sind am Mittwochabend rund um die Primarschule ein rares Gut. Die Gemeindeversammlung über die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung zieht die Schwerzenbacher in Scharen an.

In der Sporthalle wuseln die 415 Stimmberechtigten umher auf der Suche nach einem Sitzplatz. Diese sind jedoch schon lange besetzt. Um die Stühle herum bildet sich ein Kreis mit hunderten stehenden Personen. «Das ist mal eine repräsentative Gemeindeversammlung», sagt Gemeindepräsident Thomas Weber (parteilos).